Титов заявил, что Россия задает тон в обсуждении мироустройства после 2030 года

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Россия задает тон обсуждению мироустройства и архитектуры мировых отношений после 2030 года, когда завершится программа целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом заявил российским журналистам в Нью-Йорке специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, возглавивший российскую делегацию на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФУР).
«Сегодняшняя наша поездка на форум высокого уровня по устойчивому развитию — это начало. Мы, Россия, задаем начало разговору о том, какой должна быть архитектура мироустройства, взаимоотношений между странами после 2030 года. Это новая архитектура всемирных отношений», — сказал он.
Титов отметил преимущество России в мире по вопросу обеспечения потребностей человека. «Если говорить о преимуществах, то Россия, конечно, сильна в онлайне, то есть в цифровых технологиях, но, конечно, мы — короли офлайна, потому что все невозможно вырастить зерно, добиться того, чтобы вода была в каждом доме в онлайне. Невозможно Арктику переместить в “облако”. Поэтому мы в России короли офлайна — сегодняшних жизненных потребностей человека», — подчеркнул он.
Цели устойчивого развития были определены в ООН в 2015 году. Программа включает 17 целей, направленных на предотвращение нищеты, защиту планеты, сокращение неравенства и обеспечение всеобщего мира и процветания до 2030 года.