Титов заявил, что Россия задает тон в обсуждении мироустройства после 2030 года

Титов отметил преимущество России в мире по вопросу обеспечения потребностей человека. «Если говорить о преимуществах, то Россия, конечно, сильна в онлайне, то есть в цифровых технологиях, но, конечно, мы — короли офлайна, потому что все невозможно вырастить зерно, добиться того, чтобы вода была в каждом доме в онлайне. Невозможно Арктику переместить в “облако”. Поэтому мы в России короли офлайна — сегодняшних жизненных потребностей человека», — подчеркнул он.