Ynet: Израиль не видит признаков подготовки обстрела со стороны Ирана

Собеседник журналистов уточнил, что армия еврейского государства переведена на повышенный уровень боевой готовности, который ещё не достиг максимального состояния.
Издание отмечает, что, как ожидают в Израиле, после окончания чемпионата мира по футболу обстановка способна резко ухудшиться уже на следующей неделе.
Источник Ynet упомянул недавний ракетный обстрел иорданской Акабы и высказал мнение, что этот удар может свидетельствовать о якобы «попытках Ирана» расширить границы конфликта.
Напомним, 14 июля портал Axios со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приступить к выводу подразделений ЦАХАЛ из Сирии и Ливана. По данным журналистов, этот вопрос главы государств обсуждали во время телефонного разговора 9 июля.