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Ynet: Израиль не видит признаков подготовки обстрела со стороны Ирана

Источник портала Ynet заявил, что в Израиле пока не наблюдают признаков подготовки обстрела со стороны Ирана.

Источник: Аргументы и факты

В ЦАХАЛ не наблюдают признаков подготовки иранской стороной ракетного обстрела израильской территории в ближайшее время, однако допускают быструю эскалацию в дальнейшем, сообщил портал Ynet со ссылкой на источник в оборонной сфере Израиля.

Собеседник журналистов уточнил, что армия еврейского государства переведена на повышенный уровень боевой готовности, который ещё не достиг максимального состояния.

Издание отмечает, что, как ожидают в Израиле, после окончания чемпионата мира по футболу обстановка способна резко ухудшиться уже на следующей неделе.

Источник Ynet упомянул недавний ракетный обстрел иорданской Акабы и высказал мнение, что этот удар может свидетельствовать о якобы «попытках Ирана» расширить границы конфликта.

Напомним, 14 июля портал Axios со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приступить к выводу подразделений ЦАХАЛ из Сирии и Ливана. По данным журналистов, этот вопрос главы государств обсуждали во время телефонного разговора 9 июля.

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