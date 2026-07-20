Ynet: Израиль не видит признаков подготовки обстрела со стороны Ирана

Напомним, 14 июля портал Axios со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приступить к выводу подразделений ЦАХАЛ из Сирии и Ливана. По данным журналистов, этот вопрос главы государств обсуждали во время телефонного разговора 9 июля.