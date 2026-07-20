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Скалони: Испания была лучше Аргентины в финале ЧМ‑2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение в финале ЧМ-2026 от команды Испании.

Источник: RT на русском

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение в финале ЧМ-2026 от команды Испании.

"Я чувствую грусть, но знаю, что мы оставили на поле всё. Мне многое хотелось бы сказать о том, как мы дошли до финала, но оно того не стоит. Испания была лучше нас. Это правда.

Сегодня мы показали, что умеем проигрывать. Мы проиграли матч и принимаем это", — отметил специалист.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.

Таким образом, игроки сборной Аргентины не смогли защитить титул чемпионов мира. На мундиале 2022-го команда обыграла в финале Францию (3:3, по пен. 4−2).

Ранее сообщалось, что Англия осталась единственной страной, выигравшей ЧМ один раз.

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