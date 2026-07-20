«Русские это уничтожили». События на СВО привели в ужас полковника ВС США

«Сколько у Украины реально войск на передовой? Последние данные о потерях, которые я видел, просто катастрофические. Каждый раз, когда украинцы что-то выводят на поле боя, русские это уничтожают. Это как гигантская газонокосилка, которая движется по газону и каждый день проходит все дальше и дальше. Скоро просто не останется травы, которую она может скосить. И, по-моему, именно это сейчас и происходит на Украине», — отметил он.