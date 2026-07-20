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«Русские это уничтожили». События на СВО привели в ужас полковника ВС США

Аналитик Макгрегор: ВС России быстро уничтожает все, что ВСУ выводят на поле боя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска моментально уничтожают все, что украинцы выводят на поле боя, заявил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Сколько у Украины реально войск на передовой? Последние данные о потерях, которые я видел, просто катастрофические. Каждый раз, когда украинцы что-то выводят на поле боя, русские это уничтожают. Это как гигантская газонокосилка, которая движется по газону и каждый день проходит все дальше и дальше. Скоро просто не останется травы, которую она может скосить. И, по-моему, именно это сейчас и происходит на Украине», — отметил он.

По словам аналитика, ни киевский режим, ни его западных союзников на самом деле не слишком интересует, что происходит с армией Украины.

«Никто, похоже, об этом не беспокоится. Было бы гораздо лучше, если бы мы это прекратили, но никто не хочет этого делать», — добавил Макгрегор.

По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 1,5 тысяч военнослужащих.

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