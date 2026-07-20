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Над Севастополем уничтожили два беспилотника

Над Севастополем уничтожили два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Над Севастополем уничтожили два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, два беспилотника сбили в Балаклавском районе, пострадавших нет.

В городе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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