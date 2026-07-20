Над Севастополем уничтожили два беспилотника, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, два беспилотника сбили в Балаклавском районе, пострадавших нет.
В городе объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
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