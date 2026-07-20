Аршавин: приз лучшего игрока ЧМ-2026 должен был достаться Месси

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин подвёл итоги финального матча на чемпионате мира — 2026.
В решающем матче за титул сборная Испании одержала победу над командой Аргентины. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.
«Понятно, что статистика отразит, сколько раз Лионель Месси коснулся мяча (54 — RT). Мы прекрасно знаем, что вся игра сборной Аргентины на турнире была завязана на нём. И всё, что создавала команда в нападении, его рук дело. Даже в концовке дополнительного времени, когда чемпионы мира уже проигрывали, именно он соорудил три момента. Но финал Месси не удался, потому что мяч до него не доводили. Сам он не мог спускаться ниже, потому что, как я понимаю, копил силы для тех редких шансов, которые могли представиться. Но Энцо Фернандес подвёл партнёров и им пришлось фактически вдевятером обороняться. На стадионе сложилось впечатление, что Испания как раз воспользовалась этим и додавила. А аргентинцы явно рассчитывали на пенальти», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Ветеран российского футбола также отметил, что победа сборной Испании была абсолютно заслуженной.
"Не забывайте, Испания стала дважды чемпионом мира и трижды чемпионом Европы в XXI веке. Это, наверное, самая сильная команда современности.
Лионель, безусловно, великий игрок. По-моему, приз лучшего игрока турнира должен был достаться ему. После финала я успел заснять, как Месси подошёл к трибунам, и на табло показали, как он плачет. Скорее всего, он скоро объявит, что это была его последняя игра за сборную Аргентины", — добавил Аршавин.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Испании Родри — лучший игрок ЧМ-2026.