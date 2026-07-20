Аршавин: приз лучшего игрока ЧМ-2026 должен был достаться Месси

«Понятно, что статистика отразит, сколько раз Лионель Месси коснулся мяча (54 — RT). Мы прекрасно знаем, что вся игра сборной Аргентины на турнире была завязана на нём. И всё, что создавала команда в нападении, его рук дело. Даже в концовке дополнительного времени, когда чемпионы мира уже проигрывали, именно он соорудил три момента. Но финал Месси не удался, потому что мяч до него не доводили. Сам он не мог спускаться ниже, потому что, как я понимаю, копил силы для тех редких шансов, которые могли представиться. Но Энцо Фернандес подвёл партнёров и им пришлось фактически вдевятером обороняться. На стадионе сложилось впечатление, что Испания как раз воспользовалась этим и додавила. А аргентинцы явно рассчитывали на пенальти», — сказал он в эфире «Матч ТВ».