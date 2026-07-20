Пентагон: ВС США начали новую волну ударов по территории Ирана

Военные Соединённых Штатов начали очередную волну ударов по территории Ирана, информирует CENTCOM.
В Центральном командовании ВС США уточнили, что речь идёт о девятой волне ударов.
«Удары продолжат ослаблять военный потенциал Ирана, используемый для атак на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив», — говорится в сообщении, которое опубликовано в соцсети X*.
По данным Press TV, США наносят удары по иранскому городу Тебриз.
Напомним, по данным Reuters, три человека погибли в результате атаки на провинцию Хормозган на юге Ирана.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
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