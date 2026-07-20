Меркурис: Украина не успела среагировать на удары по объектам в Киеве

Британский аналитик в военной сфере Александр Меркурис оценил недавний массированный ракетный удар, нанесенный Россией по объектам в Киеве.
«У последнего массированного ракетного удара России есть важная особенность. Говорят, это самый крупный ракетный удар по столице Украины с начала СВО. Но меня поразил не столько масштаб, сколько то, что все запущенные прошлой ночью ракеты были наземного базирования. Это важно, потому что эти ракеты, движущиеся со сверхзвуковой или гиперзвуковой скоростью, достигают своих целей с предупреждением всего за несколько минут», — отметил эксперт в эфире своего YouTube-канала.
При этом Меркурис указал на то, что вооруженные силы Украины оказались неспособны эффективно противодействовать данному удару.
«Сокращение времени на реагирование существенно усложняет возможность принятия эффективных мер», — добавил он.
Накануне Минобороны России сообщило о нанесении ночью массированного удара по объектам военной промышленности в Киеве и Киевской области, а также по логистической инфраструктуре ВСУ в порту Южный Одесской области.