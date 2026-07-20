Меркурис: Украина не успела среагировать на удары по объектам в Киеве

«У последнего массированного ракетного удара России есть важная особенность. Говорят, это самый крупный ракетный удар по столице Украины с начала СВО. Но меня поразил не столько масштаб, сколько то, что все запущенные прошлой ночью ракеты были наземного базирования. Это важно, потому что эти ракеты, движущиеся со сверхзвуковой или гиперзвуковой скоростью, достигают своих целей с предупреждением всего за несколько минут», — отметил эксперт в эфире своего YouTube-канала.