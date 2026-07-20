ФБР больше не допустят к делам миграционной полиции, пишут СМИ

В начале июля агенты ICE застрелили двух водителей в штатах Техас и Мэн. Из-за этих резонансных инцидентов куратор Белого дома по охране границы Том Хоман сообщил о приостановке практики погони машин. Но уже 15 июля американский лидер Дональд Трамп отменил это ограничение.
«В направленных им (источникам — ред.) инструкциях говорилось, что бюро прекратит расследование заявлений о нападениях на агентов министерства внутренней безопасности», — передает издание.
Такие расследования проводятся для того, чтобы установить, действительно ли сотрудники ICE были вынуждены прибегнуть к самозащите. Однако, как подчеркивается в материале, сбор доказательств также может дискредитировать агентов, если выяснится, что их действия были неправомерными.
Министерства юстиции и внутренней безопасности отрицают подобные изменения.
Инциденты с участием сотрудников ICE происходили и ранее. Рейд в январе против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало волну протестов в штате и всей стране.