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ФБР больше не допустят к делам миграционной полиции, пишут СМИ

NYT: ФБР запретили расследовать инциденты с участием сотрудников ICE.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Власти США запретили ФБР расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционного и таможенного контроля (ICE), утверждает газета New York Times со ссылкой на источники.

В начале июля агенты ICE застрелили двух водителей в штатах Техас и Мэн. Из-за этих резонансных инцидентов куратор Белого дома по охране границы Том Хоман сообщил о приостановке практики погони машин. Но уже 15 июля американский лидер Дональд Трамп отменил это ограничение.

«В направленных им (источникам — ред.) инструкциях говорилось, что бюро прекратит расследование заявлений о нападениях на агентов министерства внутренней безопасности», — передает издание.

Такие расследования проводятся для того, чтобы установить, действительно ли сотрудники ICE были вынуждены прибегнуть к самозащите. Однако, как подчеркивается в материале, сбор доказательств также может дискредитировать агентов, если выяснится, что их действия были неправомерными.

Министерства юстиции и внутренней безопасности отрицают подобные изменения.

Инциденты с участием сотрудников ICE происходили и ранее. Рейд в январе против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало волну протестов в штате и всей стране.

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