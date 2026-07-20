«Мы должны быть готовы»: губернатор Калининградской области назвал Запад безумным за угрозы региону

Западные политики неоднократно угрожали России якобы возможным захватом Калининградской области. Нужно быть безумным, чтобы покушаться на западный форпост РФ, прокомментировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».
«С другой стороны — мы должны быть готовы», — сказал глава региона.
Алексей Беспрозванных заверил, что область находится под надежной защитой. Власти региона создали министерство безопасности, где работают участники СВО и действует оперштаб, указал губернатор.
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