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«Мы должны быть готовы»: губернатор Калининградской области назвал Запад безумным за угрозы региону

Беспрозванных: Нужно быть безумным, чтобы покушаться на Калининградскую область.

Источник: Комсомольская правда

Западные политики неоднократно угрожали России якобы возможным захватом Калининградской области. Нужно быть безумным, чтобы покушаться на западный форпост РФ, прокомментировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».

«С другой стороны — мы должны быть готовы», — сказал глава региона.

Алексей Беспрозванных заверил, что область находится под надежной защитой. Власти региона создали министерство безопасности, где работают участники СВО и действует оперштаб, указал губернатор.

Страны НАТО провели военные учения вблизи Калининградской области. Польша, Франция и Литва выбрали местом маневров Сувалкский коридор. Это участок вдоль польско-литовской границы, по которому проходит путь из Беларуси в Калининградскую область.

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