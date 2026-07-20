Собянин: число сбитых на подлёте к Москве БПЛА увеличилось до 38

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё 11 беспилотников, летевших в сторону столицы.
«Сбиты ещё 11 вражеских беспилотников, летевших на Москву», — написал он в Telegram-канале.
Таким образом, число сбитых с полуночи дронов увеличилось до 38.
Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолёты по согласованию с соответствующими органами.
Кроме того, аэропорт Жуковский временно не обслуживает рейсы.
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