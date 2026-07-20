Трамп не опечален поражением Аргентины в финале ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не был огорчен поражением команды Аргентины и победой Испании в финальном матче чемпионата мира (ЧМ) по футболу.
«Я не был опечален. Обе стороны играли хорошо. Я бы сказал, что Испания, действительно, играла лучше», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. «Казалось, что у Испании превосходство, но матч был очень напряженным», — добавил американский лидер.
Команда Испании в финальном матче чемпионата со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла сборную Аргентины.