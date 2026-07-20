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Командир Легион: ВСУ в Славянске используют для обороны жилую застройку

Военный добавил, что в частном секторе украинские силы роют окопы между дворами.

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в Славянске используют жилую застройку в качестве оборонительных позиций и укрытий. Об этом рассказал ТАСС командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион.

«Населенный пункт они используют больше для укрытия, это чисто городскую застройку. Это частный сектор, это пятиэтажные дома. Если это пятиэтажный дом, то выбивают стены между квартирами, дабы был свободный проход по всему этажу. Если они находятся в частном секторе, то они делают также подземные проходы в земле, скажем так, роют окопы между дворами, дабы не обходить, для удобства перемещения», — рассказал Легион.

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