Испания стала первой страной, сборные которой одновременно выиграли ЧМ среди мужчин и женщин

Мужская сборная Испании по футболу выиграла чемпионат мира — 2026.
В решающем матче «красная фурия» одержала победу над Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.
Женская сборная страны является действующим чемпионом мира — она побеждала на турнире в 2023 году.
Таким образом, Испания стала первой страной в истории, сборные которой одновременно являются чемпионами мира как среди мужчин, так и среди женщин.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Испании Родри — лучший игрок ЧМ-2026.