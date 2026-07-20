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Испания стала первой страной, сборные которой одновременно выиграли ЧМ среди мужчин и женщин

Мужская сборная Испании по футболу выиграла чемпионат мира — 2026.

Источник: RT на русском

Мужская сборная Испании по футболу выиграла чемпионат мира — 2026.

В решающем матче «красная фурия» одержала победу над Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.

Женская сборная страны является действующим чемпионом мира — она побеждала на турнире в 2023 году.

Таким образом, Испания стала первой страной в истории, сборные которой одновременно являются чемпионами мира как среди мужчин, так и среди женщин.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Испании Родри — лучший игрок ЧМ-2026.