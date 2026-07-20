Губерниев назвал Месси «позорником» после поражения в финале ЧМ-2026

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за поведение в финале ЧМ-2026 с Испанией.
На 93-й минуте игрок аргентинской команды Энцо Фернандес был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку.
После этого Месси пытался обратить внимание судьи на то, что защитник испанцев Марк Кукурелья разговаривает, прикрыв рот.
«Месси, который жалуется после удаления Энцо на Кукурелью… Дескать, Марк прикрыл рот рукой! Месси- позорник! Великие так себя не ведут!» — написал Губерниев.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной Испании. Команда второй раз в истории выиграла мировое первенство.
Ранее Андрей Аршавин заявил, что приз лучшего игрока ЧМ-2026 должен был достаться Месси.