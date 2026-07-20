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Трамп признал, что у Ирана по-прежнему есть ракеты и БПЛА

Американский лидер также подтвердил, что у республики производственные мощности.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп признал, что Иран, несмотря на удары Вооруженных сил США, по-прежнему располагает запасом ракет и беспилотников, а также сохраняет некоторые возможности по производству вооружений.

«У них есть сколько-то ракет. У них есть сколько-то беспилотников. У них есть какие-то производственные мощности, не слишком много», — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Мы контролируем [Ормузский] пролив, а они ничего не контролируют, — утверждал американский лидер. — Посмотрим, что будет. Но сегодня вечером мы вновь наносим по ним очень мощный удар».

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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