В посольстве Венгрии в Москве заявили о сохранении соглашений с Россией

Венгрия не принимала решение о расторжении или пересмотре экономических соглашений с Россией, заявили в посольстве страны в Москве.
Таким образом в дипмиссии прокомментировали сообщения о том, что глава Минобороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил о намерении Будапешта «закрыть двери» перед Москвой.
«Цитируемое в прессе высказывание не может быть истолковано как общее заявление о венгерско-российских отношениях и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих наше двустороннее экономическое сотрудничество», — ответили в посольстве газете «Известия».
В дипмиссии добавили, что высказывание министра касалось приоритетов политики безопасности и обороны страны.
В посольстве также напомнили, что позиция Венгрии по международным вопросам формируется исходя из её национальных и экономических интересов, а также интересов безопасности.
При этом, как подчеркнули дипломаты, Будапешт стремится поддерживать отношения с Москвой, основанные на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что новые власти Венгрии инициировали расследование в отношении экс-министра иностранных дел Петера Сийярто из-за его контактов с Россией.