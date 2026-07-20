Трамп назвал Великобританию нищей страной

«Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.