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Трамп назвал Великобританию нищей страной

Трамп назвал Великобританию нищей и призвал начать добычу нефти в Северном море.

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию нищей страной, призвав в очередной раз Лондон начать добычу нефти в Северном море.

Ранее агентство Блумберг сообщило о том, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен одобрить новые проекты по добыче нефти в Северном море.

«Это один из величайших источников качественной нефти на Земле, там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп неоднократно советовал британцам нарастить добычу нефти в Северном море.

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