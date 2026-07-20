Мбаппе — первый футболист, выигравший две «Золотые бутсы» чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился уникальным достижением в истории чемпионатов мира.
По итогам мирового первенства 2026 года француз получил «Золотую бутсу». Он забил десять голов в восьми играх мундиаля. В его активе также четыре ассиста.
На чемпионате мира — 2022 форвард также забил больше всех — восемь мячей.
Таким образом, Мбаппе стал первым футболистом, получившим «Золотую бутсу» на двух мировых первенствах.
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