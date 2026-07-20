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Мбаппе — первый футболист, выигравший две «Золотые бутсы» чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился уникальным достижением в истории чемпионатов мира.

Источник: RT на русском

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился уникальным достижением в истории чемпионатов мира.

По итогам мирового первенства 2026 года француз получил «Золотую бутсу». Он забил десять голов в восьми играх мундиаля. В его активе также четыре ассиста.

На чемпионате мира — 2022 форвард также забил больше всех — восемь мячей.

Таким образом, Мбаппе стал первым футболистом, получившим «Золотую бутсу» на двух мировых первенствах.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что приз лучшего игрока ЧМ-2026 должен был достаться Лионелю Месси.

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