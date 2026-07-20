У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у южного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.