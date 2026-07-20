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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У южного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у южного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

«Время UTC: 00.09:12 29 (12.09 по местному времени, 03.09 мск — ред.). Координаты: 51.2344 северной широты, 160.1436 восточной долготы. Магнитуда 5,5», — поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.

Эпицентр подземного толчка располагался в 229 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина гипоцентра составила около 20,9 километров, добавили в службе.