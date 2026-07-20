Германия стала главным поставщиком шоколада в Россию

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Крупнейшим поставщиком шоколада в Россию по итогам первого квартала стала Германия — импорт превысил 50 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, проведя анализ таможенной статистики разных стран.
Согласно расчетам агентства, Россия в январе-марте текущего года ввезла из-за рубежа шоколад более чем на 130 миллионов долларов. Крупнейшим поставщиком стала Германия (50,9 миллиона долларов), а вслед за ней по сумме шоколадного экспорта расположились Бельгия (15,9 миллиона долларов) и Италия (14,5 миллиона долларов).
«Ни Германия, ни Бельгия не являются производителями какао-бобов, но при этом они смогли построить крупнейшие центры по их переработки: закупают сырье, перерабатывают и выпускают готовую продукцию. Германия смогла построить шоколадные “бренды-мастодонты”, которые известны во всем мире», — прокомментировал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
«А Бельгия традиционно делала ставку на качество: в настоящем шоколаде должно быть не менее 35% чистого какао, это обязательное требование», — добавил он.
Также на крупные суммы Россия в январе-марте покупала шоколад у Турции (14,1 миллиона долларов), Польши (13,5 миллиона долларов) и Китая (6,4 миллиона долларов).
Практически на одинаковую сумму РФ ввезла шоколад из Армении (4,7 миллиона долларов) и Литвы (4,4 миллиона долларов).
В топ-10 шоколадных поставщиков вошли также Испания (3,5 миллиона долларов) и Сербия (1,7 миллиона долларов).