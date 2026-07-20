Германия стала главным поставщиком шоколада в Россию

«Ни Германия, ни Бельгия не являются производителями какао-бобов, но при этом они смогли построить крупнейшие центры по их переработки: закупают сырье, перерабатывают и выпускают готовую продукцию. Германия смогла построить шоколадные “бренды-мастодонты”, которые известны во всем мире», — прокомментировал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.