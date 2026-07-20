Губернатор Калининградской области назвал сценарии захвата региона безумными

Господин Беспрозванных подчеркнул, что региону ничего не угрожает со стороны других стран, в том числе благодаря подготовке самой области к возможным угрозам. В регионе создали министерство безопасности, где работают ветераны боевых действий на Украине, а также работает оперативный штаб, который отвечает за защиту населения и инфраструктуры, рассказал он. «Недавно собирался Совет безопасности по Калининградской области. Не могу делиться подробностями, но скажу одно: я еще раз убедился, что мы под надежной защитой», — сообщил он в интервью.