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Титов назвал Россию королем офлайна

Титов: облачными технологиями нельзя вырастить зерно.

Источник: © РИА Новости

ООН, 20 июл — РИА Новости. Россия сильна цифровыми технологиями, однако одним «онлайном» невозможно вырастить зерно, а Арктику переместить в «облако», заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Если говорить о преимуществах России, то Россия, конечно, сильна в онлайне, то есть в цифровых технологиях, но, конечно, мы “короли офлайна”, потому что невозможно вырастить зерно, добиться того, чтобы вода была в каждом доме. Невозможно Арктику переместить в облако», — сказал Титов в беседе с российскими журналистами.

Россия, добавил он, является «королем офлайна» сегодняшних жизненных потребностей человека.

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