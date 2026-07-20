Титов назвал Россию королем офлайна

«Если говорить о преимуществах России, то Россия, конечно, сильна в онлайне, то есть в цифровых технологиях, но, конечно, мы “короли офлайна”, потому что невозможно вырастить зерно, добиться того, чтобы вода была в каждом доме. Невозможно Арктику переместить в облако», — сказал Титов в беседе с российскими журналистами.