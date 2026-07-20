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Трамп заявил о готовности обсудить с Китаем тему вмешательства в выборы

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь охарактеризовал новые обвинения Соединенных Штатов как «чистый вымысел и злонамеренную клевету».

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена обсудить с китайскими властями тему вмешательства в выборы. Об этом заявил 19 июля президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим. Мы будем говорить с ними об этом», — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Так американский лидер ответил на вопрос, «будут ли последствия» для КНР в связи с его утверждениями о вмешательстве Пекина в ход выборов в США. Трамп возвращался в Белый дом после финального матча чемпионата мира по футболу, который состоялся в штате Нью-Джерси.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь охарактеризовал новые обвинения властей США как «чистый вымысел и злонамеренную клевету». Трамп утверждал 16 июля в телеобращении к согражданам, что Китай предпринимал масштабные попытки влияния на ход американских избирательных процессов, в том числе в 2020 году. По версии главы администрации США, так называемое глубинное государство скрывало от руководства в Вашингтоне и общественности информацию о масштабах иностранного вмешательства в выборы.

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