Трамп заявил о готовности обсудить с Китаем тему вмешательства в выборы

«Посмотрим. Мы будем говорить с ними об этом», — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Так американский лидер ответил на вопрос, «будут ли последствия» для КНР в связи с его утверждениями о вмешательстве Пекина в ход выборов в США. Трамп возвращался в Белый дом после финального матча чемпионата мира по футболу, который состоялся в штате Нью-Джерси.