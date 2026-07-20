Мэр Москвы сообщил об уничтожении 20 беспилотников

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 20 беспилотников.
«Двадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
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