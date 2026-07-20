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Трамп заявил, что США нанесли мощный удар по территории Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли мощный удар по территории Ирана, в Иране прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли мощный удар по территории Ирана.

«Мы снова нанесли по ним очень мощный удар», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Трамп отметил, что обстрелы посвящены военнослужащим США, погибшим в результате ударов Ирана.

В Пентагоне заявили, что в Иордании погибли минимум двое военнослужащих Соединённых Штатов. Иран нанёс удар по базе «Муваффак Салти» баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Ещё несколько военнослужащих США получили ранения.

Напомним, военные Соединённых Штатов начали очередную волну ударов по территории Ирана. По данным Press TV, США наносят удары по иранскому городу Тебриз. По информации IRNA, в провинциях Систан и Белуджистан и городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни на юго-западе Ирана прогремели взрывы.

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