Трамп заявил, что США нанесли мощный удар по территории Ирана

Напомним, военные Соединённых Штатов начали очередную волну ударов по территории Ирана. По данным Press TV, США наносят удары по иранскому городу Тебриз. По информации IRNA, в провинциях Систан и Белуджистан и городах Бендер-Махшехр и Бендер-Хомейни на юго-западе Ирана прогремели взрывы.