МИД РФ: Франция предоставляет разведданные террористам в Африке

Башкин объяснил это тем, что без логистической поддержки очень сложно было бы организовать 25 апреля в Мали крупномасштабное нападение, а также позднее другие более мелкие нападения на четыре населенных пункта. «Это, безусловно, делается и планируется», — добавил глава департамента.