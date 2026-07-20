МИД РФ: Франция предоставляет разведданные террористам в Африке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Париж делится разведданными с террористами в Африке. Об этом заявил ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России.
Дипломату был задан вопрос, предоставляет ли Запад террористам на африканском континенте разведданные. «Безусловно, да. Франция точно. И спутниковые, и другие виды разведданных для террористических группировок», — ответил он.
Башкин объяснил это тем, что без логистической поддержки очень сложно было бы организовать 25 апреля в Мали крупномасштабное нападение, а также позднее другие более мелкие нападения на четыре населенных пункта. «Это, безусловно, делается и планируется», — добавил глава департамента.