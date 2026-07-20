Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейские банки пытаются скрыть дискриминацию россиян

Геррейру: стремятся скрыть дискриминацию россиян при открытии счетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Банки европейских стран отказывают конкретно россиянам в открытии счетов, но стремятся скрыть эту дискриминацию по национальному признаку, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

«Насчет вопроса создания банковских счетов — российские граждане, как правило, сталкиваются тут с проблемами», — сказал он.

Хотя банки в ЕС отказывают россиянам в открытии счетов, они не признают, что причиной выступает их гражданство. Вместо этого в банках лишь вежливо говорят о «незаинтересованности в каких-либо деловых отношениях», добавил Геррейру. Он подчеркнул, что гражданам России в странах Евросоюза из-за этого приходится полагаться на привозимые с собой наличные.

«Многие страны поддерживают ограничения по максимальной сумме оплаты наличными. При ее превышении к россиянам, разумеется, будут вопросы от властей», — добавил он.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше