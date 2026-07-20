МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Банки европейских стран отказывают конкретно россиянам в открытии счетов, но стремятся скрыть эту дискриминацию по национальному признаку, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
«Насчет вопроса создания банковских счетов — российские граждане, как правило, сталкиваются тут с проблемами», — сказал он.
Хотя банки в ЕС отказывают россиянам в открытии счетов, они не признают, что причиной выступает их гражданство. Вместо этого в банках лишь вежливо говорят о «незаинтересованности в каких-либо деловых отношениях», добавил Геррейру. Он подчеркнул, что гражданам России в странах Евросоюза из-за этого приходится полагаться на привозимые с собой наличные.
«Многие страны поддерживают ограничения по максимальной сумме оплаты наличными. При ее превышении к россиянам, разумеется, будут вопросы от властей», — добавил он.