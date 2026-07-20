Европейские банки пытаются скрыть дискриминацию россиян

Хотя банки в ЕС отказывают россиянам в открытии счетов, они не признают, что причиной выступает их гражданство. Вместо этого в банках лишь вежливо говорят о «незаинтересованности в каких-либо деловых отношениях», добавил Геррейру. Он подчеркнул, что гражданам России в странах Евросоюза из-за этого приходится полагаться на привозимые с собой наличные.