Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что военнослужащими 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» в районе села Старица в Харьковской области был взят в плен колумбиец Уильям-Андрес Гальего Ороско. Он смог связаться со своими родными в Колумбии и попросил родителей заявить в полицию на вербовщика в ВСУ из Боготы.