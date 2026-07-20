Родные наемников из Колумбии не получают выплаты от ВСУ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Родственники колумбийцев, которые обманом попали в ВСУ, по полгода не могут получить выплаты от Украины. Об этом рассказал отец сдавшегося ВС РФ колумбийца Уильям Гальего Ариас в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Я понял, что некоторые семьи уже прошли через этот процесс, по сей день, спустя шесть месяцев, никто не получил никаких денег», — сказал Уильям Гальего Ариас.
Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что военнослужащими 7-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» в районе села Старица в Харьковской области был взят в плен колумбиец Уильям-Андрес Гальего Ороско. Он смог связаться со своими родными в Колумбии и попросил родителей заявить в полицию на вербовщика в ВСУ из Боготы.
19 июля он сообщил, что родные наемников из Колумбии, воевавших на стороне ВСУ, для получения выплат вынуждены за свой счет ехать на Украину.
Также ранее родственники колумбийцев, вступивших в ВСУ, вышли на протесты в Боготе с требованием выплат от властей Украины. Таким образом они пытаются в том числе обратить внимание властей Колумбии на проблему вербовки в ВСУ в стране.