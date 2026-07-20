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NYT: власти США запретили ФБР расследовать инциденты с участием сотрудников ICE

Американские власти запретили ФБР расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционного и таможенного контроля (ICE), пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Американские власти запретили ФБР расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционного и таможенного контроля (ICE), пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«По словам источников, в инструкциях, с которым их ознакомили, говорилось, что бюро прекратит расследовать заявления о нападениях на агентов Министерства внутренней безопасности», — говорится в материале.

Как отмечает издание, несмотря на то, что такие расследования призваны установить, действительно ли на офицеров было совершено нападение, они могут также стать и важным средством сбора доказательств причастности самих агентов.

При этом, по данным газеты, Министерства юстиции и внутренней безопасности отрицают подобные изменения.

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