США не смогут получить новые ракеты Patriot раньше конца 2028 года

Тем не менее, согласно документам, срок от размещения повторного заказа до поставки PAC-3 MSE составляет около 30 месяцев. То есть снаряды, профинансированные после начала конфликта с Ираном в конце февраля 2026 года, могут поступить приобретателям не раньше конца 2028 года.