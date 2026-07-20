У вице-президента США родился четвертый ребенок

Кроме Алека Нила, в семье Джей Ди Вэнса и его супруги, американки индийского происхождения Уши Чулукури, три ребенка — сыновья Эван и Вивек, родившиеся в 2017 и 2020 годах, а также дочь Мирабель, родившаяся в 2021 году.