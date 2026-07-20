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У вице-президента США родился четвертый ребенок

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка в семье. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, написал отец в соцсети X. Ребенка назвали Алек Нил Вэнс. Старшие дети уже познакомились с братом, рассказал господин Вэнс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвертого ребенка в семье. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, написал отец в соцсети X. Ребенка назвали Алек Нил Вэнс. Старшие дети уже познакомились с братом, рассказал господин Вэнс.

Американский вице-президент поблагодарил сотрудников военного госпиталя Уолтера Рида и медицинской службы Белого дома за помощь его жене во время родов.

Кроме Алека Нила, в семье Джей Ди Вэнса и его супруги, американки индийского происхождения Уши Чулукури, три ребенка — сыновья Эван и Вивек, родившиеся в 2017 и 2020 годах, а также дочь Мирабель, родившаяся в 2021 году.

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