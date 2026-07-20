Трамп: у Ирана по-прежнему есть ракеты, БПЛА и производственные мощности

«У них есть сколько-то ракет. У них есть сколько-то беспилотников. У них есть какие-то производственные мощности, не слишком много», — сказал он журналистам.
Американский лидер также утверждает, что США контролируют Ормузский пролив.
Трамп добавил, что американские войска нанесли мощный удар по Ирану.
Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) заявили, что американские войска начали новую серию ударов по территории Ирана.
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