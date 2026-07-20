Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: у Ирана по-прежнему есть ракеты, БПЛА и производственные мощности

Президент США Дональд Трамп признал, что у Ирана по-прежнему есть ракеты, беспилотники и производственные мощности.

Президент США Дональд Трамп признал, что у Ирана по-прежнему есть ракеты, беспилотники и производственные мощности.

«У них есть сколько-то ракет. У них есть сколько-то беспилотников. У них есть какие-то производственные мощности, не слишком много», — сказал он журналистам.

Американский лидер также утверждает, что США контролируют Ормузский пролив.

Трамп добавил, что американские войска нанесли мощный удар по Ирану.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) заявили, что американские войска начали новую серию ударов по территории Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше