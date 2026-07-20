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Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в выборы

Трамп пообещал поговорить с Китаем о якобы вмешательстве Китая в выборы.

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.

«Ну, посмотрим. Мы с ними поговорим», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях для Китая в связи с этими обвинениями.

Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.

Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.

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