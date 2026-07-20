Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в выборы

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с Китаем о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.
«Ну, посмотрим. Мы с ними поговорим», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях для Китая в связи с этими обвинениями.
Ранее Трамп заявил, что в 2020 году Китай якобы делал все возможное, чтобы помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома.
Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости, что Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в президентские выборы в США.