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Титов рассказал о переговорах с «Хайнаньскими авиалиниями»

Титов сообщил о переговорах по запуску прямого рейса с Хайнаня на Сахалин.

Источник: © РИА Новости

ООН, 20 июл — РИА Новости. Представители российской стороны провели встречу с «Хайнаньскими авиалиниями» по вопросу запуска прямых рейсов из Хайнаня в Южно-Сахалинск, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Вот уже встречались с “Хайнаньскими авиалиниями”, чтобы они прямой рейс сделали из Санья или Хайкоу, да, вторая столица Хайнаня, прямо в Южно-Сахалинск», — сказал он российским журналистам.

Титов отметил, что у островов очень похожая экономика: «с одной стороны, это рыбная промышленность, сельское хозяйство, но, с другой стороны, это туризм».

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