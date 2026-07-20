Титов рассказал о переговорах с «Хайнаньскими авиалиниями»

ООН, 20 июл — РИА Новости. Представители российской стороны провели встречу с «Хайнаньскими авиалиниями» по вопросу запуска прямых рейсов из Хайнаня в Южно-Сахалинск, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«Вот уже встречались с “Хайнаньскими авиалиниями”, чтобы они прямой рейс сделали из Санья или Хайкоу, да, вторая столица Хайнаня, прямо в Южно-Сахалинск», — сказал он российским журналистам.
Титов отметил, что у островов очень похожая экономика: «с одной стороны, это рыбная промышленность, сельское хозяйство, но, с другой стороны, это туризм».
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