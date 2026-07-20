В Красноярске водителей автобусов обучили работе с системой «Говорящий город»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для работников пассажирского транспорта прошел семинар по использованию системы «Говорящий город», которая помогает людям с инвалидностью пользоваться общественным транспортом.
Семин провели специалисты компании-разработчика из Санкт-Петербурга с участием людей с инвалидностью. Они напомнили, что система позволяет пассажирам с помощью смартфона или специального устройства получать информацию о приближающемся автобусе, его маршруте и особенностях, например наличии низкого пола или аппарели.
«В каждом оборудованном автобусе установлен радиоприемопередатчик, который монтируют в кабине водителя, в него заранее записывают все необходимые данные, и во время движения он непрерывно передаёт сигнал, фактически сообщая номер автобуса, направление движения и особенности оснащения, например наличие низкого пола или аппарели», — поясняет Алена Болдышева, заместитель гендиректора компании «Говорящий город».
Сейчас системой оборудовано около 17% городского общественного транспорта. До конца 2026 года в Красноярск поступят новые газомоторные автобусы, которые также будут оснащены этой технологией.
«Прибор подсказывает нам, что рядом находится человек с особенностями здоровья. Благодаря системе пассажиры понимают, что подъехал нужный автобус, и где удобнее зайти. А экипаж сразу может определить, требуется ли помощь при посадке», — отметил водитель автобуса Василий.
Развитие доступной среды продолжается и с учетом предложений самих жителей. Так, после обращений пассажиров производитель изменил конструкцию новых газомоторных автобусов, перенеся поручни, чтобы они не мешали размещению колясок.
«Выявили эту проблему, обратились на завод производителя в Беларусь. Конструкторы доработали модель. Я очень рада, что часть автобусов пришла с уже изменёнными поручнями», — сказала Наталья Каптелинина, депутат Государственной Думы.
В Красноярске реализуют целый комплекс мер для создания доступной городской среды. Управление социальной защиты населения координирует взаимодействие между различными органами и маломобильными гражданами. Также при администрации города действует рабочая группа, которая разрабатывает дополнительные решения по обеспечению доступности объектов инфраструктуры.
«Наша задача создать условия в городе для того, чтобы жители могли свободно перемещаться. Не заказывая спецтранспорт и не ожидая кого-то для сопровождения, а посредством современных технологий, которые сейчас у нас внедряются», — сказала Ольга Качанова, руководитель управления социальной защиты населения.