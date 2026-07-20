«Хотел бы поздравить корейских друзей»: Путин напомнил о победе КНДР в освободительной войне

В 1953 году завершилась Корейская война. Конфликт развернулся между двумя коалициями. КНДР получила поддержку со стороны Китая. Южная Корея — со стороны американской армии. Президент России Владимир Путин в связи с приближающейся годовщиной обратился к Пхеньяну с поздравлениями. Он выразил теплые слова на встрече с северокорейским министром иностранных дел Цой Сон Хи.
Торжественные мероприятия по случаю памятной даты пройдут в КНДР 27 июля. Стоит напомнить, что война завершилась подписанием Соглашения о перемирии. Стороны остались при своих территориях.
«Скоро в Корейской Народно-Демократической Республике будет отмечаться праздник: 73-я годовщина победы в Отечественной освободительной войне 1950−1953 годов. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной, памятной датой», — сказал Владимир Путин в беседе с Цой Сон Хи.
Российский лидер во время переговоров с главой МИД Северной Кореи передал приветственные слова председателю КНДР Ким Чен Ыну. Глава государства высоко оценил отношения двух стран. Он попросил передать северокорейскому лидеру «самый тёплый привет», рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что Владимир Путин, кроме того, поблагодарил КНДР за помощь в специальной военной операции. Президент РФ указал на заслуги корейских военных. На встрече Владимира Путина с Цой Сон Хи присутствовали российский министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков.
По словам Дмитрия Пескова, глава МИД Северной Кореи прибыла в Москву 18 июля с официальным визитом по приглашению Сергея Лаврова. В Корее не исключали, что она намерена согласовать детали визита председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию.
Северокорейский лидер ранее поздравил Владимира Путина с Днем России. Он пожелал президенту РФ успехов и заверил, что Пхеньян всегда будет на стороне политики Москвы. По словам Ким Чен Ына, это неизменная воля и позиция правительства КНДР. Глава Северной Кореи также назвал ответственной работу Владимира Путина. Он пожелал дальнейших успехов на посту президента России.