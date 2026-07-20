«Хотел бы поздравить корейских друзей»: Путин напомнил о победе КНДР в освободительной войне

Российский лидер во время переговоров с главой МИД Северной Кореи передал приветственные слова председателю КНДР Ким Чен Ыну. Глава государства высоко оценил отношения двух стран. Он попросил передать северокорейскому лидеру «самый тёплый привет», рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что Владимир Путин, кроме того, поблагодарил КНДР за помощь в специальной военной операции. Президент РФ указал на заслуги корейских военных. На встрече Владимира Путина с Цой Сон Хи присутствовали российский министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков.