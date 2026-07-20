Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: число сбитых на подлёте к Москве БПЛА достигло 79

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё 21 беспилотника, летевшего в сторону столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё 21 беспилотника, летевшего в сторону столицы.

«Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву», — написал он в MAX.

Таким образом, число сбитых с полуночи дронов увеличилось до 79.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолёты по согласованию с соответствующими органами.

Кроме того, аэропорт Жуковский временно не обслуживает рейсы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше