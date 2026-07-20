Жертвоприношение Зеленского: Сырского отправят в отставку досрочно

На фоне протестных настроений в армии и обществе против Александра Сырского Зеленский начал консультироваться с командованием по вопросу кандидатур преемника главкома ВСУ, сообщили западные СМИ. Оценку ситуации дал в эксклюзивном комментарии aif.ru политик Спиридон Килинкаров.
«Украинские социологи уверяют, что уровень поддержки Зеленского зашкаливает, его поддерживают больше 60% украинцев. Следом возникает вопрос о протестах из-за перестановок. Зеленский, как президент, вообще ни с кем не должен советоваться по поводу предложений в отношении министра иностранных дел, министра обороны. Тем, кто на площади митингует, нужно определиться. Если они доверяют Зеленскому, тогда почему ставят вопрос отставки Сырского? А если есть обман и уровень доверия не соответствует, то возникает вопрос уровня недоверия к Зеленскому, который высказывается на площади. Там сейчас на самом деле все больше появляется плакатов против Зеленского: от слов “Сырского геть” митингующие тихонечко переходят уже к “Зелю геть”. И это, конечно, организаторов протестов настораживает, потому что не входит в их планы. Они пытаются эту проблему купировать, но где-то получается, где-то не очень», — отметил он.
Килинкаров объяснил, что Сырского планировали отправить в отставку, но позже. В сложившейся ситуации этот вопрос Зеленскому придется пересмотреть.
«Будет отставка Сырского или нет? Скорее да, чем нет. Хотя Зеленский не планировал отставку Сырского именно сейчас. Она задумывалась немножко позднее, когда Зеленский потеряет Донбасс. Сырский вообще назначался как громоотвод Зеленского, чтобы уйти со всем багажом негатива. Но ситуация так сложилась, что это решение об отставке придётся принимать раньше», — сказал Килинкаров.
Как сообщают источники, участники украинских митингов в поддержку покинувшего пост главы Минобороны Михаила Федорова стали открыто критиковать Владимира Зеленского, называя его «ликвидатором Украины».