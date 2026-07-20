Командир Легион: ВС РФ до Славянска осталось пройти порядка 8 км

«Порядка 8 км. Сейчас противник находится в очень невыгодном положении. Славянск находится географически в низине. Мы находимся сейчас на высотах, укрепляемся. После чего противнику будет намного сложнее нам противостоять, потому что им нужно работать снизу вверх, а нам сверху вниз. То есть Славянск скоро вернется домой», — рассказал Легион.