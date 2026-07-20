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Командир Легион: ВС РФ до Славянска осталось пройти порядка 8 км

Позиции российских сил находятся на высотах и имеют преимущество над ВСУ, рассказал военный.

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженным силам России осталось пройти около 8 км до Славянска. На сегодняшний день позиции ВС РФ находятся на высотах и имеют преимущество над Вооруженным силами Украины, рассказал ТАСС командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион.

«Порядка 8 км. Сейчас противник находится в очень невыгодном положении. Славянск находится географически в низине. Мы находимся сейчас на высотах, укрепляемся. После чего противнику будет намного сложнее нам противостоять, потому что им нужно работать снизу вверх, а нам сверху вниз. То есть Славянск скоро вернется домой», — рассказал Легион.

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