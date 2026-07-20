Трамп намерен обсудить с КНР тему вмешательства в выборы

Отвечая на вопрос о возможных «последствиях» для КНР, американский лидер сказал: «Посмотрим. Мы будем говорить с ними об этом». Ранее, в телеобращении 16 июля, Трамп обвинил Китай в масштабных попытках повлиять на избирательные процессы в США, в том числе в 2020 году. По его утверждению, так называемое глубинное государство скрывало эти сведения от руководства и общественности.