Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение поднять вопрос о предполагаемом вмешательстве Китая в американские выборы в ходе контактов с Пекином.
Об этом он заявил журналистам 19 июля на авиабазе Эндрюс после возвращения с финала чемпионата мира по футболу в Нью-Джерси.
Отвечая на вопрос о возможных «последствиях» для КНР, американский лидер сказал: «Посмотрим. Мы будем говорить с ними об этом». Ранее, в телеобращении 16 июля, Трамп обвинил Китай в масштабных попытках повлиять на избирательные процессы в США, в том числе в 2020 году. По его утверждению, так называемое глубинное государство скрывало эти сведения от руководства и общественности.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь уже назвал новые обвинения Вашингтона «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой». Китайская сторона последовательно отвергает подобные инсинуации, отмечая их безосновательность.
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