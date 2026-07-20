Россия обладает сильными позициями в сфере цифровых технологий, однако многие ключевые отрасли невозможно перевести в онлайн-формат. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Борис Титов.
Политик подчеркнул, что страна добилась значительных успехов в цифровизации, но ряд направлений требует работы в реальном секторе экономики.
«Мы “короли офлайна”, потому что невозможно вырастить зерно, добиться того, чтобы вода была в каждом доме. Невозможно Арктику переместить в облако», — сказал он журналистам.
Титов отметил, что Россия является «королем офлайна», поскольку она играет важную роль в обеспечении базовых жизненных потребностей людей.
Ранее KP.RU сообщал, что в прошлом году России удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%. Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина уточнила, что 86% проданных за рубеж товаров уходят в дружественные страны.