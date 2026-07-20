Times: в ФРГ произошла смена настроений в сторону переговоров с РФ

В Германии усиливаются настроения в пользу начала диалога с Россией, сообщает The Times, ссылаясь на источники.
Согласно данным издания, в ФРГ наблюдается смена подходов к вопросу ведения переговоров с Россией, и уже предпринимаются разрозненные, несистемные шаги по установлению контактов с российской стороной.
Возможным посредником между Москвой и Берлином может выступить Рональд Пофалла, бывший глава ведомства канцлера ФРГ, имеющий тесные связи с российской администрацией.
Ранее немецкое издание Die Zeit отмечало, что власти Германии уже несколько недель активно готовятся к предстоящим переговорам.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова негативно оценила деятельность посла Германии Александра Ламбсдорффа, который завершает свою дипломатическую миссию в Москве.