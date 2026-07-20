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Беспрозванных: нужно быть безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область

Нужно быть безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Нужно быть безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой — мы должны быть готовы», — сказал он в интервью газете «Ведомости».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Калининградская область является очень важным регионом России с особым положением в силу своей географии и требует особенной заботы федерального центра с учётом недружественного окружения.

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