Нужно быть безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
«Нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься. Но с другой — мы должны быть готовы», — сказал он в интервью газете «Ведомости».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Калининградская область является очень важным регионом России с особым положением в силу своей географии и требует особенной заботы федерального центра с учётом недружественного окружения.