Сенатор Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

«Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду — например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в Duty Free или небольшого вознаграждения», — рассказал он агентству РИА Новости.