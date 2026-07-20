Сенатор Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах

Сенатор Артём Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с QR-кодами в аэропортах.
«Злоумышленники могут представляться сотрудниками известных компаний, помогать пассажиру сориентироваться в аэропорту, а затем просить перейти по QR-коду — например, для участия в акции, получения бонусов, скидки в Duty Free или небольшого вознаграждения», — рассказал он агентству РИА Новости.
По словам сенатора, сканирование подобного QR-кода перенаправляет пользователя на фишинговый ресурс. Жертву просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или «Госуслуги», подтвердить действие кодом из смс либо скачать приложение.
После этого, как добавил Шейкин, аферисты могут пытаться войти в аккаунты, а человеку начинают приходить коды подтверждения от сервисов.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали обзванивать учащихся вузов, представляясь сотрудниками учебных администраций, чтобы получить доступ к их личным кабинетам на «Госуслугах».