КСИР сообщил, что в районе Ормузского пролива подорвались два танкера

ДОХА, 20 июля. /ТАСС/. Два танкера с нефтью намеревались пройти через Ормузский пролив по небезопасному маршруту и подорвались. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Согласно заявлению, которое приводит агентство Tasnim, «подстрекаемые армией США» танкеры пытались покинуть безопасный маршрут в южной части Ормузского пролива, из-за чего взорвались.
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