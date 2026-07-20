Трамп назвал Великобританию нищей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Британию нищей страной и рекомендовал Лондону активизировать разработку нефтяных месторождений в Северном море.
«Там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира» — отметил Трамп в своем сообщении на платформе Truth Social.
Ранее американский лидер уже высказывался за увеличение объемов нефтедобычи в водах Северного моря.
До этого Трамп также заявлял, что Вашингтон больше не желает вести торговые дела с Испанией. Он также назвал Мадрид «ужасным партнером» по НАТО.