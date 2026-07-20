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Трамп назвал Великобританию нищей

Трамп назвал Британию нищей и призвал начать добычу нефти в Северном море.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Британию нищей страной и рекомендовал Лондону активизировать разработку нефтяных месторождений в Северном море.

«Там запасов на сотни лет, причем многое еще даже не разведано, и он превратит Соединенное Королевство из пораженной нищетой катастрофы в одну из богатейших стран мира» — отметил Трамп в своем сообщении на платформе Truth Social.

Ранее американский лидер уже высказывался за увеличение объемов нефтедобычи в водах Северного моря.

До этого Трамп также заявлял, что Вашингтон больше не желает вести торговые дела с Испанией. Он также назвал Мадрид «ужасным партнером» по НАТО.

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