Опрос: большинство россиян не хотят уходить на пенсию слишком рано

Аналитики провели исследование и выяснили, в каком возрасте россияне хотели бы выйти на пенсию. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», ольшинство опрошенных россиян не хотят уходить на пенсию слишком рано.
«38% считают приемлемым возрастом выхода на неё период 51—60 лет, ещё 29% готовы работать и позднее 65 лет. Для 17% комфортным выглядит возраст 61—65 лет, тогда как 12% хотели бы выйти на пенсию в 41—50 лет. Уйти на пенсию до 40 лет готовы лишь 4% респондентов», — подчёркивается в результатах опроса.
При этом 77% респондентов допускают для себя возможность работать после выхода на пенсию, добавили эксперты.
«Чаще всего об этом говорят участники в возрасте 35—44 и 45—54 лет — 80% и 79% соответственно. Среди респондентов 55 лет и старше готовность продолжать работать чуть ниже и составляет 74%», — заключили в компании.
Всего в исследовании приняли участие более 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России.
Ранее россиян предупредили, что отсрочка выхода на пенсию увеличивает итоговую выплату.