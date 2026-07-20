Опрос: большинство россиян не хотят уходить на пенсию слишком рано

«38% считают приемлемым возрастом выхода на неё период 51—60 лет, ещё 29% готовы работать и позднее 65 лет. Для 17% комфортным выглядит возраст 61—65 лет, тогда как 12% хотели бы выйти на пенсию в 41—50 лет. Уйти на пенсию до 40 лет готовы лишь 4% респондентов», — подчёркивается в результатах опроса.