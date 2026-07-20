В Архангельске открылась выставка к 120-летию Подводных сил ВМФ России

Выставка стала частью программы пребывания учебного корабля «Перекоп» в Архангельске и была доступна для всех желающих на протяжении стоянки корабля в порту. Дальний штурманский поход «Перекопа» продлится до середины декабря 2026 года, кораблю предстоит пройти порядка 30 тыс. морских миль по Северному морскому пути, 4 океанам, 14 морям, 23 проливам и 9 заливам.