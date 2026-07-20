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В Архангельске открылась выставка к 120-летию Подводных сил ВМФ России

Она проходит, а борту учебного корабля «Перекоп».

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тематическая выставка, приуроченная к 120-летию со дня образования Подводных сил Военно-морского флота России, открылась на борту учебного корабля «Перекоп» в Архангельске. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала ВМФ России планшетную выставку, посвященную 120-й годовщине создания Подводных сил Военно-морского флота России. В административный центр Архангельской области выставка прибыла на борту учебного корабля Балтийского флота “Перекоп”, — говорится в сообщении.

Экспозиция раскрывает путь Подводных сил России от первых подлодок до современных атомных подводных крейсеров, показывая проекты подводных кораблей, построенных на верфях корпорации. На плакатах представлены материалы, посвященные выдающимся конструкторам и организаторам подводного кораблестроения, а также рекордсменам подводного флота — лодкам, ставившим рекорды скорости, глубины погружения и подводного водоизмещения.

Выставка стала частью программы пребывания учебного корабля «Перекоп» в Архангельске и была доступна для всех желающих на протяжении стоянки корабля в порту. Дальний штурманский поход «Перекопа» продлится до середины декабря 2026 года, кораблю предстоит пройти порядка 30 тыс. морских миль по Северному морскому пути, 4 океанам, 14 морям, 23 проливам и 9 заливам.

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