Бойцы «Востока» уничтожили 56 БПЛА самолетного типа и 10 станций Starlink ВСУ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» до 480 военнослужащих, 10 станций спутниковой связи Starlink и 56 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.
«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, 10 станций спутниковой связи Starlink, 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 42 пункта управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.
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